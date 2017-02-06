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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

ARGE ÇALIŞMALARI: Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihityaç var. Bilim, Sanayi İcra kuruluna dönüştürülmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde arge çalışmalarına sokulması, özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortam hazırlanmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK'ın yapısının üzerinde durulmuştur. Küresel rekabette en önemli alanlardan birisi budur. 

VERGİ DÜZENLEMELERİ: Vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen yurttaşlarımız için vergilerinde yüzde 5'e varabilecek indirim yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. Yabancılara konut satışında bir takım uygulamalar başladı, bu konuda yeni teşviklerin getirilmesi öngörülmektedir. 

SORU-CEVAP

VARLIK FONU: Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. 

SAVUNMA SANAYİ FONUNUN DEVRİ: Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır. 

CANLI YAYIN

 

Etiketler; #bakanlar kurulu #numan kurtulmuş #hükümet
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