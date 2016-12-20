Hükümetten Karlov açıklaması

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Karlov ile ilgili açıklamada bulundu. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Olay titizlikle araştırılıyor. Olayın arkasındaki kişi ve onun bağlantıları üzerinde duruluyor. Belli ki açık ve net bir provokasyon. Buna karşı tedbirli olacağız." dedi.



Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:



Biz hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi, bu bağlamda özellikle Türkiye'nin dış politikadaki yeni barışçıl adımlarının atılması yönündeki kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ümit ederiz ki bu saldırılar, karşılıklı olarak ilişkileri olumsuz yönde etkilemeyecektir.



İyileşme sürecinde olan ve giderek daha yoğun ve karşılıklı mesailerle aradaki sorunların aşılmaya başlandığı bu dönemde, Rus Büyükelçisinin burada öldürülmüş olması, doğrudan doğruya Türkiye-Rusya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bir saldırıdır.



ulusalkanal.com.tr