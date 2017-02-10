Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Hükümetten önemli açıklama: Yanlışlar düzelecek, liste yeniden YÖK'e gidecek

OHAL kararnamesiyle 330 akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırılması AKP’nin Grup Yönetim Kurulu toplantısında da önemli başlık oldu. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu konuda çok eleştiri olduğunu, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini, yanlışların düzeltileceğini söyledi.

Hükümetten önemli açıklama: Yanlışlar düzelecek, liste yeniden YÖK'e gidecek

AKP Grup Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısının büyük bölümünü terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atılması oluşturdu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; konu AKP milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Toplantıda söz alan üyeler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını sordular. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Bu isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.

Üyeler, “Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor” dediler. Bazı üyeler, “Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı” diye tepki gösterdiler.

AKP Grup Yönetim Kurulu toplantısının büyük bölümünü bu tartışma aldı.

Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti. Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini söyledi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hükümet #başbakan yardımcısı nurettin canikli #AKP #OHAL kararnamesi
banner863
Önceki Haber
Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Mansfield öldü
Sonraki Haber
YouTube'u internet olmadan seyretmek mümkün olacak!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.