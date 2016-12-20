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Hulusi Akar, 16 Aaralık'tan buyana sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, 16 Aralık'tan beri sınır hattında. Hatay, Kilis, Gazinatep'te de incelemelerde bulunan Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında bilgi aldı. Genelkurmay Başkanı, Hatay Valisi Erdal Ata ile de görüştü.

Hulusi Akar, 16 Aaralık'tan buyana sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 16 Aaralık'tan buyana sınırda...

Dün Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan ve geceyi İskenderun'da geçiren Akar, sabah saatlerinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. 

Ardından Payas'a geçen Genelkurmay Başkanı Akar buradaki incelemelerinin ardından helikopterle Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçti. Buradan Hatay Valiliği'ne gelen Akar, Vali Erdal Ata ile yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmede Suriye'den gelecek muhtemel göçün konuşulduğu öğrenildi.

Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay eşlik etti.

Genelkurmay Başkanı daha öncede Kilis ve Gaziantep'te gitmişti. Komutanlıklarda ve sınırda incelemelerde bulunan Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında bilgi almıştı.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Hulisi Akar #sınır
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