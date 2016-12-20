Hulusi Akar, 16 Aaralık'tan buyana sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, 16 Aralık'tan beri sınır hattında. Hatay, Kilis, Gazinatep'te de incelemelerde bulunan Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında bilgi aldı. Genelkurmay Başkanı, Hatay Valisi Erdal Ata ile de görüştü.

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