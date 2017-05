New York'ta kritik bir ameliyat geçiren sinema sanatçısı Koçyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımdan normal odaya geçeceği öğrenildi.

ABD'nin New York kentinde, Presbyterian Hospital'da kritik bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakım ünitesine alınan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu ve normal odaya geçirileceği bildirildi.



New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Presbyterian Hospital'da ameliyat edilen ve bu akşam yoğun bakım ünitesinden normal odaya geçmesi beklenen sinema sanatçısı ismi Koçyiğit'in bir süre daha hastane kalacağı belirtildi.



2 Mayıs'ta akciğer biyopsisi için New York'a gelen Hülya Koçyiğit'e akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Birgün önce çok zor bir ameliyatla kanserli bölgenin temizlenmesinin ardından, yoğun bakım ünitesinde kalan Koçyiğit'e gece boyunca kızı Gülşah Alkoçlar eşlik etti.



Koçyiğit iki hafta sonra Türkiye'ye dönmeyi planlıyor



Koçyiğit'in en az 15 gün uçağa binemeyeceği ve bu nedenle en erken iki hafta sonra, ameliyat sırasında yanında bulunan eşi Selim Soydan, kızı Gülşah ve damadı Ender Alkoçlar ile Türkiye'ye dönmeyi planladığı öğrenildi.



Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Dr. Nasser Altorki, tümörün torakoskopi yöntemiyle temizlendiğini ve Koçyiğit'in bir süre daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edileceğini açıkladı.