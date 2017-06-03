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"Huzur Ramazan Uygulaması"

Türkiye genelinde "Huzur Ramazan Uygulaması" yapıldı. Operasyonlara yaklaşık 10 bin polis katıldı. Kumar ve tombala oynatıldığı belirlenen adreslerde ruhatsız yerler kapatıldı.

"Huzur Ramazan Uygulaması"

Asayiş Daire Başkanlığı 81 İlde eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi.

"Huzur ramazan" adı verilen operasyonlarda, tombala oynatıldığı belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Yurt genelinde 3 saat süren denetimlere 2 bin 481 ekipte görevli 9 bin 528 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 6 bin 391 kahvehane ve kıraathane ile 635 dernek ve kooperatif lokali kontrol edildi.

Bir çok kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, ruhsatsız yerler kapatıldı, tombala malzemelerine el konuldu.

Ayrıca kumar oynayanlara Kabahatler Kanunu'ndan 219 lira para cezası kesildi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #huzur ramazan uygulaması #ramazan #türkiye #operasyon #kumar #tombala
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