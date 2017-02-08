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İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi" açıklamasında bulundu.

İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatının El Bab operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi" açıklamasında bulundu. 

İşte açıklamasından satır başları:

DAEŞ'e karşı gerçek mücadele veren ülkelerin başında geliyoruz. ABD, PYD'ye destek vermemeli. Somut planı ortaya koyduk.  Artık El Bab'ta güçler şehrin içinde. Birbirini tamamlayan bir plandan bahsedebiliriz.

PYD, PKK, YPG hepsi aynı örgüttür. 

(Erdoğan- Trump görüşmesi) Yakın vadede yüzyüze görüşme için mutabakat var. PKK ile mücadele işbirliği imkanları artırılacak. Türkiye'nin Kürtlerle meselesi yok, mücadele terörle. 

Esad güçleri ile karşılamamak için Rusya ile görüşüyoruz. Koalisyonla eşgüdüm gayet iyi, Rusya ile de bu önemli.  Sona yaklaşılıyor demek için henüz erken

(FETÖ'nün iadesi) FETÖ bulunduğu her ülke için tehdittir. Trump Ankara'nın talepleri için çalışma başlatacak.

(Referandum hazırlığı) Mevsim şartları da gözönünde bulundurularak bir karar verilecek. En geç Cuma , Cumartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı atabilir. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #İbrahim Kalın #el bab
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