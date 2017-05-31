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'İçeride büyük bir tiyatro oynanıyor'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ,İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan 15 Temmuz yargılamasını duruşma salonunda şehit yakınlarıyla birlikte takip etti.

'İçeride büyük bir tiyatro oynanıyor'

Bakan Sayan duruşmaya verilen aradan dışarı çıkıp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride'

Yargılanan darbecilerin ifadelerini tiyatroya benzeten Sayan, "İçeride davayı izledik. Gerçekten bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. Gerçekten içeride darbecilerin halini görmek... Gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Ama yüce Türk adaleti, hak ettikleri cezayı inşallah onlara verecektir" dedi. 

Duruşmaya gelen şehit yakınlarına Bakanlık desteği

Bakanlık olarak her zaman 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının yanında olduklarını söyleyen Kaya, " Onlar bize aziz şehitlerimizin emaneti. Bugün de şehit yakınlarımıza destek için buradayız. Onlara hizmet etmek bizim için büyük bir gurur" dedi.

Kaya, Silivri'nin uzak olması sebebiyle ailelerin duruşmaları takip etmesi için ring seferler koyduklarını ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını da açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bakan Sayan #aile ve sosyal politikalar bakanı #Fatma Betül Sayan Kaya #istanbul
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