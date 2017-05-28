İçişleri Bakanı Soylu, iftarını asker ve güvenlik korucularıyla birlikte yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı.



Beytüşşebap’taki ziyaretinin ardından helikopterle Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na gelen Soylu'yu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin karşıladı.

Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile tugay karargahına geçen Soylu, kuvvet komutanlarından brifing aldı.

Soylu, tugay yemekhanesinde jandarma özel harekat, askerler ve güvenlik korucuları ile birlikte yaptığı iftarın ardından, terör örgütü PKK ile mücadelede çok başarılı olacaklarını söyledi.

Milletin arasına nifak sokulmaya ve kardeşliğin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirten Soylu, görevlerinin bu birliği bozdurmamak olduğunu aktardı.

Milletin duasının güvenlik güçleriyle olduğunu dile getiren Soylu, devletin de bütün imkanlarının ve kararlılığının askerlerle olduğunu bildirdi.

Soylu, güvenlik güçlerinin yaptığı kahramanlığın millete büyük moral verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün komutanlarınız ile birlikte Kato Dağı’ndaydık. Oradaki korucularımızı, komandolarımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımızı gördük. Her biri kendine ait ayrı bir görev almışlar ve mücadeleyi sürdürüyorlar. Bu gece de 29 teröristi etkisiz hale getiren evlatlarımız ile Ağrı Tendürek Dağı’nda Çetenli Karakolu’ndaki askerlerimizle birlikte sahur yaptık. Milletimizin duası biliniz ki sizlerle beraberdir. Bu kahramanlığınız ve mücadeleniz sürdükçe biliniz ki dünyanın en büyük 10 devletinden biri olacağız. Kahramanlığınız 50 yıl, 100 yıl sonra Çanakkale Zaferi gibi anılacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'dan selam getirdiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Kato Dağı’ndaymış gibi alay komutanımızla ve tümen komutanımızla dakikalarca konuşup sizlere selamlarını illetti, kolaylık diledi. Allah milletimizin huzurunu, sükunetini, İslam aleminin huzurunu, sükunetini ve insanlığın huzurunu daim eylesin, duamız budur."