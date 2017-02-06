İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Neşat Soylu (82) hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Neşat Soylu (82) hayatını kaybetti.



Sadık ve Mehmet Soylu'nun babası ve Süleyman Soylu'nun amcası olan Neşat Soylu, bugün İstanbul'da yaşamını yitirdi.



Soylu'nun, cenazesinin yarın Fatih Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.