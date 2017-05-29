İçişleri Bakanlığı 22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakanlık tarafından 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. PKK operasyonlarında 170, FETÖ operasyonlarında 1128 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "PKK operasyonlarında 170 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ operasyonlarında 1128 kişi gözaltına alındı." denildi.



Açıklama şu şekilde:



BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 483 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 170 kişi gözaltına alınmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 43 kişi gözaltına alınmıştır. .



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.128 kişi gözaltına alınmıştır.



SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 23 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

► SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE

► TOPLAM 54 (46 ÖLÜ, 8 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



22 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 2 TESLİM)

►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA-1 (ÖLÜ)

►MARDİN/NUSAYBİN-2 (TESLİM)



23 MAYIS SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST (1 ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA-1 (ÖLÜ)



25 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ – 33 TERÖRİST (30 ÖLÜ, 3 TESLİM)

►VAN/ÇALDIRAN-29 (ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ-1 (ÖLÜ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ-3 (TESLİM)



26 MAYIS CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST (1 ÖLÜ)

►BİTLİS/MERKEZ -1 (ÖLÜ)



27 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ – 13 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 3 TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ -2 (TESLİM)

►BİTLİS/MERKEZ-1 (TESLİM)

►VAN/ÇATAK-10 (ÖLÜ)



28 MAYIS PAZAR GÜNÜ – 3 TERÖRİST (3 ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/KAVAKLI-3 (ÖLÜ)





Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

►23’ü ağır ve uzun namlulu (2 adet Güdümlü Füze (Şırnak), 6 Roketatar, 1 Kanas, 6 Bixi, 8 Kalaşnikov) toplam 27 adet silah,

►2.5 Ton patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►32 El Bombası,

►3.200 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

►Tuzaklanan 11 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

►Teröristler tarafından kullanılan, 8 ilde (1 Batman, 1 Bingöl, 3 Diyarbakır, 1 Elazığ, 1 Muş, 2 Hakkâri, 1 Şırnak, 1 Van) 11 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 73 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 691 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 54.154.636 TL olan;

►6.054 kg Esrar,

►188 kg Eroin,

►8 kg Kokain,

►4 kg Afyon,

►4 kg Metamfetamin,

►1 kg Sentetik Kannabinoid Maddesi,

►1.902.053 adet Uyuşturucu Hap

►241.908 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 3.239.054 TL olan;

►377.273 adet Kaçak Sigara,

►130.031 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 993 kişi gözaltına alınmıştır.



* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 9 ilde (Antalya, Bursa, Aksaray, Kütahya, Ordu, İstanbul, Giresun, Edirne, Diyarbakır) 51 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 342 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 132 kişiden 55’i gözaltına alınmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

536’sı denizlerde olmak üzere 2.494 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 78 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE EMNİYET, ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI;



Dönem içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde;

►Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 6.238 noktada 71.531 personelin katılımıyla “Türkiye Güven – Huzur Uygulaması” nın 6’ncısı yapılmıştır.

►Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıklarına ait birimlerce 10.866 personelin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” nın 2’ncisi yapılmıştır.

►Karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince 4.366 noktada 10.694 personelin katılımıyla “Türkiye Güvenli Trafik Uygulaması” nın ilki yapılmıştır.



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