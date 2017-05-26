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İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi çöktü

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi çöktü, bakanlığa iş başvurusunda bulunan vatandaşların kafası karıştı. İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı duyuruda nüfus personel alımı başvuru sonuçlarının 26 Mayıs Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi çöktü

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sürüyor. 15-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, İçişleri Bakanlığı’ personel alımı sonuçları araştırma konusu oldu. 

Bakanlık, sonuçların 26 Mayıs Cuma günü yani bugün açıklanacağını duyurdu. 

1545 kişi içerisinde olup olmadıklarını merak eden adaylar, sonuçları öğrenebilmek için İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesini ziyaret etmeye başladı. 

Ancak sitenin günün erken saatlerinden biri hata vermesi kafalarda soru işareti bıraktı. 

Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

SİTE ÇÖKTÜ

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sayfası yoğun ilgi nedeniyle çöktü, sitenin hata vermesi sonuçların açıklanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. 

Ancak bakanlıktan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #internet sitesi
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