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İçişleri Bakanlığı: Şehitlik ve gazilik suistimal ediliyor

İçişleri Bakanlığı isminde 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerini kullanan dernekler hakkında ulaşan ihbar ve şikayetlerde söz konusu derneklerden bir bölümünün halkın şehitlik ve gazilik ile ilgili hassasiyetlerini suiistimal ettiği bildirerek, bu derneklerin kamu ile ilişkilerinde hassasiyetle takip edilmesi istenildi.

İçişleri Bakanlığı: Şehitlik ve gazilik suistimal ediliyor

İçişleri Bakanlığı isminde 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerini kullanan dernekler hakkında ulaşan ihbar ve şikayetlerde söz konusu derneklerden bir bölümünün halkın şehitlik ve gazilik ile ilgili hassasiyetlerini suiistimal ettiği bildirerek, bu derneklerin kamu ile ilişkilerinde hassasiyetle takip edilmesi istenildi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından 81 il Valiliği'ne gönderilen yazıda adında, 'Şehit' ve 'Gazi' kelimeleri bulunan bazı dernekler ile ilgili şikayetlerin Bakanlığa ulaştığı belirtilerek, bu derneklerin kamu ile ilişkilerinin hassasiyetle takip edilmesi istenildi. Bakanlık üzerinden 81 il Valiliğine gönderilen yazıda şöyle denildi:

"İlgide kayıtlı tarih ve sayılı yazı gereğince, isminde 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerini kullanan dernekler hakkında Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetlerde söz konusu derneklerden bazılarının halkımızın şehitlik ve gazilik ile ilgili hassasiyetlerini suiistimal ederek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dernek başkanlarının akraba ve hısımlarını şehitlik ve gazilik kavramları üzerinden çeşitli ihalelerden çıkar sağladıkları iddia edilmektedir. Bu kapsamda, konunun önem ve ehemmiyeti göz önünde bulundurularak 'Gazi ve 'Şehit' isimleri ile faaliyet gösteren derneklerin kamu ile ilişkilerinin hassasiyetle takip edilmesi hususunu, bilgilerinize rica ederim."


Kaynak: DHA
Etiketler; #İçişleri Bakanlığı i #şehit #gazi
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