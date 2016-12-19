İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 213 operasyon gerçekleştirildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. 213 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanırken, 7 teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Ayrıca, bakanlık tarafından, geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. 213 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanırken, 7 teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.



Ayrıca, bakanlık tarafından geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığı bildirildi



Yapılan açıklama şu şekilde:



BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



Son bir hafta içerisinde(12-19 Aralık 2016) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 213 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;

►2’si ölü,

►1’i yaralı,

►4’ü sağ olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişi gözaltına alınmıştır.



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

►Teröristler tarafından kullanılan 24 sığınak/barınak,

Tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

►700 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

► 5 el bombası,

►29’u Kalaşnikov olmak üzere 53 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA;



Piyasa değeri 7.018.920 TL olan;

►89 kg Eroin,

►806 kg Esrar,

►30 kg Afyon Sakızı

►22.076 adet Uyuşturucu Hap,

►1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ),

►3 kg Metamfetamin ele geçirilmiş,



Ayrıca piyasa değeri 10.275.774 TL olan;



►1.461.862 adet Kaçak Sigara,

►10.474 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 273 kişi gözaltına alınmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



163’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca denizlerde olmak üzere 2.002 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 53 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;



►88 Deaş mensubu gözaltına alınmış bunlardan 5‘i tutuklanmıştır.



ulusalkanal.com.tr