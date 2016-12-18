İçişleri Bakanlığı: Tamamen gerçek dışıdır

İçişleri Bakanlığı, güvenlik kuvvetlerinin bir siyasi partinin binalarına yönelik yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, güvenlik kuvvetlerinin bir siyasi partinin binalarına yönelik yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddialarını yalanladı.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklama, "Bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere (güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine) ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Bakanlığın tüm güvenlik birimlerine, provakasyonlara fırsat vermemek üzere tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verdiği belirtildi.



ulusalkanal.com.tr