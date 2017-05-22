İçişleri Bakanlığı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. 4 bin 789 operasyon yapıldı, 642 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında 2017'de, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca yurt içinde 4 bin 786 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 657 sığınak ve barınak imha edildi. Aralarında yeni nesil güdümlü füze de bulunan 2 bin ağır ve uzun namlulu silah, 352 mayın ve el yapımı patlayıcı, bin 610 el bombası, 579 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere 33 ton patlayıcı madde ile 400 bin adet çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.



Yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 316'sı ölü, 6'sı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi.



226'sı PKK, biri IŞID, biri de diğer örgütler tarafından gerçekleştirilmek istenen 228 terör eylemi engellendi. Engellenen eylemlerin 222'sinde patlayıcı madde, ikisinde bombalı araç ele geçirilirken, dördünde teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



Terörle mücadele kapsamında 2017 yılında; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca yurtiçinde

* 4.786 operasyon yapılmış,

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2017 Yılında ( 5 ayda)



* 316'sı ölü

* 133'ü teslim

* 187'si sağ

* 6'sı yaralı

olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



657 adet sığınak/barınak imha edilmiş,

İçerisinde yeni nesil güdümlü füze de bulunan 2.000 adet ağır ve uzun namlulu silah,

352 adet Mayın/EYP, 1.610 adet El Bombası,

33 ton Patlayıcı (579 kg’si plastik),

400 bin adet çeşitli çaplarda Mühimmat ele geçirilmiştir.







ENGELLENEN EYLEMLER

2017 yılında 228 olay (PKK-226, DEAŞ-1, SOL ÖRGÜTLER-1) engellenmiştir. 222 olayda patlayıcı madde, 2 bombalı araç, 4 eylem yapacak terörist ele geçirilmiştir.

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (15–22 MAYIS 2017)



BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 541 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 222 kişi gözaltına alınmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alınmıştır.



* Ayrıca Ankara’da eylem hazırlığında olan 2 terörist yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilmiş, evde yapılan aramada 2 Kalaşnikov, 4 El Bombası ve çok sayıda mühimmat bulunmuştur.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 966 kişi gözaltına alınmıştır.



SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,



Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;



SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 44 (28 ÖLÜ, 8 SAĞ, 8 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

15 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 2 SAĞ)

HAKKÂRİ/MERKEZ-1 (ÖLÜ)

ŞIRNAK/ULUDERE-1 (ÖLÜ)

HATAY/YAYLADAĞI-1 (SAĞ)

SİVAS/MERKEZ-1 (SAĞ)

16 MAYIS SALI GÜNÜ – 10 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 2 SAĞ, 1 TESLİM)

ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP-3 (2 ÖLÜ, 1 TESLİM)

EDİRNE/İPSALA-1 (SAĞ)

TEKİRDAĞ/ÇORLU-1 (SAĞ)

HAKKÂRİ/MERKEZ-5 (ÖLÜ)

17 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ – 14 TERÖRİST (12 ÖLÜ, 2 SAĞ)

HAKKÂRİ/MERKEZ-7 (7 ÖLÜ)

VAN/GÜRPINAR-1 (ÖLÜ)

VAN/MURADİYE-3 (ÖLÜ)

HATAY/ALTINÖZÜ-2 (SAĞ-YTS)

TUNCELİ/MERKEZ-1 (ÖLÜ)

18 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ – 10 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 2 SAĞ, 4 TESLİM)

ŞIRNAK/SİLOPİ-4 (TESLİM)

ERZURUM/ŞENKAYA-1 (ÖLÜ)

BİNGÖL/ADAKLI-3 (ÖLÜ)

TUNCELİ/NAZIMİYE-2 (SAĞ)

19 MAYIS CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

ŞANLIURFA/SURUÇ-1 (TESLİM)

20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST ÖLÜ

HAKKÂRİ/ÇUKURCA -1 (ÖLÜ)

21 MAYIS PAZAR GÜNÜ – 4 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 2 TESLİM)

ANKARA/ETİMESGUT-2 (ÖLÜ-DEAŞ)

HAKKÂRİ/MERKEZ-2(TESLİM)

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;



► 240’ı ağır ve uzun namlulu (1 adet Tanksavar Füzesi (Uludere), 4 Doçka, 7 Roketatar, 3 Kanas, 8 Bixi, 5 M-16, 211 Kalaşnikov, 1 G-3) toplam 250 adet silah,

► 200 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

► 566 El Bombası,

► 77.696 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

► Tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

►Teröristler tarafından kullanılan, 7 ilde (3 Hakkâri, 1 Diyarbakır, 9 Bingöl, 15 Şırnak, 2 Erzurum, 1 Mardin, 1 Van) 32 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 67 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 579 OPERASYONDA;



Piyasa değeri 27.992.282 TL olan;

► 2.318 kg Esrar,

► 377 kg Eroin,

► 3 kg Kokain,

► 3 kg Metamfetamin

► 2 kg Sentetik Kannabinoid Maddesi,

► 95.085 adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 5.240.740 TL olan;

► 698.867 adet Kaçak Sigara,

► 75.798 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 924 kişi gözaltına alınmıştır.



* Dönem içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla, ülke genelinde Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirilmiş, yapılan uygulamada 41.319 kişi sorgulanmış, 2011 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır.

* Ayrıca sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 5 ilde (Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa, Kocaeli) 86 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 361 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 125 kişiden 48’i gözaltına alınmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

408’i denizlerde olmak üzere 1.494 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



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