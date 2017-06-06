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İçtimada rahatsızlanan asker hayatını kaybetti

Foça ilçesinde içtima sırasında baygınlık geçiren bir asker, kaldırıldığı revirde hayatını kaybetti.

İçtimada rahatsızlanan asker hayatını kaybetti

 İzmir'in Foça ilçesinde içtima sırasında baygınlık geçiren bir asker, kaldırıldığı revirde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlen 23. Dönem Terörle Mücadele Harekat Kursu'nda kursiyer olarak bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ersoy (21), içtima sırasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı bayıldı.

İçtima alanındaki arkadaşlarının müdahalesiyle revire kaldırılan Ersoy'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.

Ersoy'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #hayatını kaybetti #asker
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