İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (21 Aralık 2016)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 17.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferi yapılamadı.
Şirket, 18.30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı,18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü ile 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferlerini iptal etti.
Bu arada, 22 Aralık Perşembe günü ise 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi de iptal edildi.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü, Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise yapılmaya devam ediyor.
BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.
BUDO'nun, 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de hava muhalefeti yüzünden programdan kaldırılmıştı.
ulusalkanal.com.tr
İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun bugün çok sayıda, yarın ise 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi de yapılmayacak.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.