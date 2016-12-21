İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (21 Aralık 2016)

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun bugün çok sayıda, yarın ise 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi de yapılmayacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 17.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferi yapılamadı.



Şirket, 18.30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı,18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü ile 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferlerini iptal etti.



Bu arada, 22 Aralık Perşembe günü ise 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi de iptal edildi.



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü, Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise yapılmaya devam ediyor.



BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.



İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.



BUDO'nun, 12.30 ve öncesindeki bazı seferleri de hava muhalefeti yüzünden programdan kaldırılmıştı.



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