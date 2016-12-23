İDO ve BUDO'dan ve Çanakkale'de sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO da seferlerinden ikisini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi yapılamadı.Şirketin saat 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Kuzey Ege’de etkili fırtına dolayısıyla, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan saat 13.00 ve Kabatepe’den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan saat 10.00 -14.00 ve gece seferleri ile Geyikli’den saat 11.00-15.00 ve gece seferleri geçici durdurdu.Yetkililer, Bozcaada’dan yapılması planlanan 17.00 seferinin saat 16.00’ya, Geyikli’den yapılması planlanan saat 18.00 seferinin ise saat 17.00’de yapılacağını duyurdu. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.