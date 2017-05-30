Iğdır'daki seçim çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Vatan Partisi, bu kez Aralık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
20 gün önce Vatan Partisi'ne üye olan ve öncü kadın başkanlığını üstlenen Birsen Teksayın ilçede kadınları topladı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek kadınlarla sohbet etti, sorunları dinledi.
Kimi terörden kimi de işsizlikten yakındı.
Perinçek, politikalarını anlattı.
Etkinlikte Fotoğraf sanatçısı Alpay Tuğlu da "Ermeni soykırımı iddialarını Vatan Partisi bitirdi" konulu resim sergisi üzerinden 12 yıllık mücadeleyi aktardı.
Toplantının ardından bazı kadınlar Vatan Partisi formunu doldurup partiye üye oldu. Daha önce AKP oy veren Fatma Kıvrak Vatan Partililere sitem etti, "Daha önce neredeydiniz" dedi.
ulusalkanal.com.tr
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