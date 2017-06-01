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Iğdır'da seçim heyecanı: Ulusal Kanal seçimin nabzını ekrana taşıdı

Ulusal Kanal, 4 Haziran'da Iğdır'da yapılacak seçimler öncesinde kentin nabzını tuttu. Seçimin iddialı partisi olan Vatan Partisi adayları ekranda kendini tanıttı. Iğdır'ın sorunları ve çözümler konuşuldu.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Iğdır'dan yaptığı özel yayın ile seçimi ve kent sorunlarını masaya yatırdı.

Seçimin iddialı partisi olan Vatan Partisi adayları ekranda kendini tanıttı. 

Vatan Partisi adayları arabında AKP, MHP HDP gibi partilerde yönetici ve üye olan isimleri görmek mümkün. Ülkü ocakları kurucusu Ümit Sarak da Tuzluca'da 1. sıra adayı.

AKP ve MHP'de görev alan Kamber İpiv de Karakoyunlu 1. sıra adayı.

Özellikle gençlerden de Vatan Partisi'ne ilgi var. 

Gençlerin en önemli sorunu ise işsizlik.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Iğdır #seçim #ulusal kanal #vatan partisi #adnan türkkan
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