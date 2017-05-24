Iğdır'da il genel meclis üye seçimine hazırlanan Vatan Partisi adayları esnafı ziyaret etti. Adaylar esnaftan oy istedi, seçildikleri takdirde kentin birçok sorununa eğileceklerini söyledi.

Esnaf sorunlarını anlattı, Vatan Partisi adayları sorunları çözmek için söz verdi.



Iğdır'daki il genel Meclis üye seçimlerine 10 gün kaldı. Vatan Partisi adayları ve Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, esnafı ziyaret etti.



Gezilmedik esnaf kalmadı, birçoğunda sıkıntı aynı, iş yapamıyorlar.



Esnaf ziyareti renkli görüntülere de sahne oldu. Müzük aletleri satan bir esnaf adayları, saz çalarak ve türkü söylerek karşıladı.



Aynı zamanda Iğdır esnafı, 27 Mayıs'ta Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in de katılacağı mitinge davet edildi.



HABER-KAMERA:İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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