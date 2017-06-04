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Iğdır'da seçim sona erdi

Iğdırlılar, İl Genel Meclis üye siçimi için bugün sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi.

Iğdır'da seçim sona erdi

İl Genel Meclis üye seçimi için 6 partinin yarıştığı Iğdır'da seçimler sonra erdi.

Iğdır halkı sabah saat 08:00'de açılan 421 sandıkta oy kullandı. Sandıklar saat 17.00'de kapandı.

117 bin 824 seçmen 11 belediye meclis üyesini seçmek için terhihini yaptı.

3 ilçede 2'şer, il merkezinden ise 5 üye seçilecek.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #sandık #il genel meclis #seçim #Iğdır #üye
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