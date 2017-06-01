Uzun yıllar çözüm bulunamadı, birçok seçim yapıldı, sadece söz verildi, ancak tutan almadı.

Uzun yıllar çözüm bulunamadı, birçok seçim yapıldı, sadece söz verildi, ancak tutan almadı.



Görüntüler Iğdır'daki sanayi sitesinden. 760'ın üzerinde iş yeri var sitede.



Birçok kepenk kapalı, işler iyi gitmiyor, direnmeye çalışan esnafın da birçok sıkıntısı var. İlk sırayı alt yapı sorunları alıyor.



Yollar bozuk, esnaf durumu çarpıcı sözcüklerle ifade ediyor.



Sorunlar bununla da sınırlı değil.



Sanayi esnafi bu şekilde çalışmak istemiyor.



HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

ulusalkanal.com.tr