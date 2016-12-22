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İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iş adamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama emri çıkartıldığı öğrenildi. 
 
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun talebi üzerine yakalama emri çıkartılan Kalkavan'ın 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı tespit edildi.
 
Kalkavan'ın, 2010 yılında Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda  "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin  tahliyesini sağlamak amacıyla o dönemin FETÖ "Bodrum Bölge İmamı" Zeki Yağmur ile  irtibat kurduğu, şüphelilerden Ahmet Bayer'i, Yağmur ile görüştürerek sürece müdahil olduğuna ilişkin deliller nedeniyle hakkında yakalama emri çıkartıldığı iddia edildi.
 
Öte yandan Zeki Yağmur hakkında da Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkartıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı #fetö #bodrum #İhsan Kalkavan
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