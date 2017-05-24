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İki bakanlığın eski çalışanlarına "ByLock" operasyonu

FETÖ soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

İki bakanlığın eski çalışanlarına "ByLock" operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

Başsavcılığın gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda eski Kalkınma Bakanlığı çalışanlarından 14, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda ise eski Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından 7 olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #khk #bylock #fetö #meb #milli eğitim bakanlığı #Kalkınma Bakanlığı
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