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İki bakanlıkta 47 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda 30, Ulaştırma Bakanlığı'nda 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

İki bakanlıkta 47 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, tamamı 'ByLock' kullanıcısı olan Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı bildirildi.


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Etiketler; #fetö #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #milli eğitim bakanlığı #bylock #Ulaştırma Bakanlığı
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