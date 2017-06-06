Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda 30, Ulaştırma Bakanlığı'nda 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, tamamı 'ByLock' kullanıcısı olan Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı bildirildi.





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