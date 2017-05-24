Türk ve Azeri siyasetçi ve aydınlar Ankara'da bir araya geldi. Egemen ülkelerin bölgedeki saldırılarına karşı iki ülkenin birlik içinde olunması vurgulandı.

Türkiye ile Azerbaycan'nın siyasetçileri ve Aydınları "İki devlet tek millet" anlayışıyla Ankara'da buluştu.Pursaklar Belediye Başkanlığı ile Avrasaya Ekonomik İlişkiler Derneği EkoAvrasya’nın birlikte düzenlediği “Türkiye Azerbaycan İlişkileri: Kardeşlik ve Stratejik Ortaklık” sempozyumu Ankara’da düzenlendi.İki ülkeden çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve gazetecinin katıldığı sempozyumda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bölgeye etkisinin daha da artması için çözüm önerileri tartışıldı.Sempozyumda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AzerbaycanMilli Meclisi Milletvekilleri Ganira Paşayeva, Prof. Dr. Elman Nasirov ve Hikmet Babaoğlu’nun yanı sıra Kerkük’ten gelen milletvekilleri de yer aldı.Sempozyumda, iki ülke ilişkilerindeki sorunlar ile bölge sorunları tartışıldı. Karabağ ve Türkiye’nin terör sorunu öne çıktı.EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de bir konuşma yaptı. Azerbaycanlı yetkililerin ricası üzerine Pursaklar’da Karabağ adında bir park yapılması kararı alındı.