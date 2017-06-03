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İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgilendirmede bulundu. TSK açıklamasında, İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgiler paylaştı. 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, 02 Haziran 2017 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından silah deposu olarak kullanılan bir mağara tespit edildiği bildirdi.

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 İkiyaka dağlarında bugüne kadar 26 terörist etkisiz hale getirildiği de aktarıldı.

Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında şunlar ele geçirildi:

- 2 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 3 adet Bixi makineli tüfek,

- 1 adet pompalı tüfek,

- 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği,

- 3 adet RPG 7 roketatar

- 2 adet Bixi makineli tüfek yedek namlusu,

- 55 adet Kalaşnikof şarjörü,

- 13 adet antipersonel roket mühimmatı,

- 30 adet antitank roket mühimmatı,

- 7 adet sevk fişeği,

- 2 adet şarjör kütüklüğü,

- 5 bidon Kalaşnikof mühimmatı,

- 5 adet uçaksavar mühimmat,

- 2 bidon fünye,

- 200 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı,  

- 5 adet gece görüş gözlüğü.

- 2 adet keskin nişancı dürbünü,

- 7 adet telsiz,

- Bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi.

ulusalkanal.com.tr







Etiketler; #tsk #Hakkari #Yüksekova #ikiyaka dağları
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