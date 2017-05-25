Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında 3400 metre yükseklikte 61 gündür aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), söz konusu operasyon kapsamında bugüne kadar altı mağara ve mağaralarda birçok silah, mühimmat ve malzeme bulunduğunu bildirdi.

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