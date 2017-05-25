Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında 3400 metre yükseklikte 61 gündür aralıksız devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), söz konusu operasyon kapsamında bugüne kadar altı mağara ve mağaralarda birçok silah, mühimmat ve malzeme bulunduğunu bildirdi.
25 Mayıs 2017 tarihi itibariyle bölgede icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada aşağıda cins ve miktarı belirtilen silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Liste şu şekilde:
26 adet el bombası,
1 adet 81mm havan,
8 adet 81 mm havan mühimmatı,
4 adet Bixi makinalı tüfek,
2 adet RPG 7 roketatar,
2 adet antipersonel mayını,
1 adet roket sevk fişeği,
15 adet gaz maskesi,
20 adet el bombası fünyesi,
122 adet Docka mühimmatı,
35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
300 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
41 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı,
6 adet sızmada kullanılan panço.
ulusalkanal.com.tr
Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında 3400 metre yükseklikte 61 gündür aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), söz konusu operasyon kapsamında bugüne kadar altı mağara ve mağaralarda birçok silah, mühimmat ve malzeme bulunduğunu bildirdi.
Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında 3400 metre yükseklikte 61 gündür aralıksız devam ediyor.