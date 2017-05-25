"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

İkiyaka dağlarındaki operasyonda ele geçirildi

Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında 3400 metre yükseklikte 61 gündür aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), söz konusu operasyon kapsamında bugüne kadar altı mağara ve mağaralarda birçok silah, mühimmat ve malzeme bulunduğunu bildirdi.

İkiyaka dağlarındaki operasyonda ele geçirildi

Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarında 3400 metre yükseklikte 61 gündür aralıksız devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), söz konusu operasyon kapsamında bugüne kadar altı mağara ve mağaralarda birçok silah, mühimmat ve malzeme bulunduğunu bildirdi.

25 Mayıs 2017 tarihi itibariyle bölgede icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada aşağıda cins ve miktarı belirtilen silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Liste şu şekilde:

26 adet el bombası,   

1 adet 81mm havan,

8 adet 81 mm  havan mühimmatı,                                

4 adet Bixi makinalı tüfek,                  

2 adet RPG 7 roketatar,              

2 adet antipersonel mayını,  

1 adet roket sevk fişeği,     

15 adet gaz maskesi,    

20 adet el bombası fünyesi, 

122 adet  Docka mühimmatı,            

35 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,     

300 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,    

41 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı,

6 adet sızmada kullanılan panço.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #Yüksekova #ikiyaka dağları
banner863
Önceki Haber
Vizyonda bu hafta
Sonraki Haber
CHP'den ByLock hamlesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.