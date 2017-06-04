Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Eren, iki ay önce Şirvan ilçesinde arazide buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 2 kardeşin ailesini ziyaret etti.

Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, yaklaşık 2 ay önce Şirvan ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Açıkca (13) ve Kadir Açıkca'nın (11) ailesini ziyaret etti.



Yarımtepe köyünde oturan Açıkca'nın evine gelen Albay Eren, aile bireyleri ile bir süre sohbet etti.



Baba Ercan Açıkca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere bu zor günlerimizde taziye ziyaretinde bulunan komutanımıza ve beraberlerindekilere teşekkür ederim." dedi.



Albay Eren, daha sonra bir süre ilgilendiği köydeki çocuklara top hediye etti.



Şirvan ilçesi Yarımtepe köyü kırsalında 8 Nisan'da Muhammed Açıkca (13) ve Kadir Açıkca (11) arazide buldukları patlayıcıyı kurcalarken patlama meydana gelmiş, yaralanan kardeşlerden Muhammed Açıkca hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş, Kadir Açıkca da tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde çabaya rağmen yaşamını yitirmişti.