Beylikdüzü Belediyesi'nin organize ettiği Ramazan etkinlikleri kapsamında Yaşam Vadisi Sahnesi'ne konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Tarihi hayallerle incelerseniz anlayamazsınız" diyerek Türkiye ve Dünya'nın siyasi konjonktürü ile ilgili önemli analizler yapan Ortaylı'yı; ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçiye çiçek ve Geçmişten Günümüze adlı kitabı takdim etti.



Gazeteci Nuri Çolakoğlu'nun moderatörlüğünde ilerleyen programda Prof. Dr. Ortaylı, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda savaşan devletlerin ve Türkiye'nin pozisyonundan bahsetti. 2. Dünya Savaş'ı dönemindeki Türk, İngiliz, Alman ilişkilerini ortaya koyan Ortaylı, "Müttefikimiz denen orduların içinde oldukça çatışmalar yaşandı. Biz okusak da daha çok kavga ediyoruz. Bazı toplumlar geçinemezler, tarihi hayallerle incelerseniz anlayamazsınız" dedi.



"YARALAR KANAMAYA DEVAM EDİYOR"



Lozan Antlaşması'na değinen Ortaylı, "Lozan çok değişti, daha da değişecek. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan bu kadar jilet geçemez. İstanbul Boğazı uluslararası bir trafiğe uygun değildir." dedi. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile 90'dan sonra ne olduysa Türkiye'nin çevresinde olduğunu ifade eden Ortaylı, " Demirel'in dediği gibi kötü bir mahallede oturuyoruz. Coğrafya, kritik bir imparatorluk. Problemler ortadan kalkmamış, buzdolabına girmiş, yaralar kanamaya devam ediyor." şeklinde kaydetti. Azınlık ve ayrıştırma gibi politikaların yoğun yaşandığı bir ortamda olunduğunu belirten Ortaylı, " Ciddi bir siyasi kadro lazım. Kasabalı politikacılarla bu işin halledilmesi mümkün değildir. İnsanlara umut ve gelecek vaad etmek gerek" dedi.



"TÜRKİYE'NİN EN İDDİALI KENT ARŞİVİNİ YAPTIK"



Gecenin anısına Ortaylı ve Çolakoğlu'na "Geçmişten Günümüze Beylikdüzü" adlı kitabı takdim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Araştırmalar neticesinde Osmanlı Dönemi'nde 1830'larda Beylikdüzü isminin geçtiği bir evrak dahi bulduk. Beylikdüzü ismi aslında çok eski. Ayrıca beylikduzukentbellegi.com adında bir web sitesi kurduk. Türkiye'nin en iddialı kent arşivini orada barındırıyoruz. Sizlerden de bu kentin geçmişine ait ne varsa talep ediyoruz ve arşive ekliyoruz. Sürdürülebilir de bir durum" diye konuştu.