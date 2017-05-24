Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin 13'ncü kent ve yaşam ödülleri sahibini buldu. Çok sayıda kurumun ödül aldığı gecede İletişim Ödülüne Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin bağlı olduğu Görev Vakfı layık görüldü.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin bağlı olduğu Görev Vakfı ilk ödülünü aldı.



Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin düzenelediği 13'üncü "Kent ve Yaşam Ödül Töreni" İstanbul'da yapıldı..



Tören Dernek başkanı Celal Toprak'ın konuşmasıyla başladı.



Kent ve yaşam alanında başarılı çalışmalara imza atan kurum ve kuruluşlara ödülleri dağtıldı.



Bu yılki iletişim ödülüne Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin bağlı olduğu Görev Vakfı layık görüldü.



Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu ödülünü Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden aldı.



Eğitime destek veren işadamlarına da ödül verildi. İşadamı İsmail Ercan, köy okullarına verdiği destek nedeniyle eğitim ödülüne layık görüldü..



İstanbul Zihinsel Engelleliler Yardım ve Dayanışma Vakfı da çalışmalarından dolayı ödül aldı.



Çevre çalışmaları nedeniyle de İzmir Seferihisar, İstanbul Şile ve Avcılar Belediyeleri de ödül alan kurumlar arasındaydı..



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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