İlk mesai yarın Meclis Anayasa Komisyonu'nda yapılacak

Meclis'i yetkisiz bırakacak ve kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak başkanlık sistemi teklifi için ilk mesai yarın yapılacak

Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek teklif, kabul edilmesi durumunda Genel Kurul'a sevk edilecek. Teklifin referanduma sunulması için ise 330 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor.



Gensoru ve güvenoyunu kaldıran, tek kişiye kararname yoluyla yasa yapma yetkisi veren uygulamalarla Meclis'i yetkisiz bırakacak olan Anayasa değişikliği teklifi için ilk görüşmeler Salı günü başlayacak.



Başkanlık sistemini Cumhurbaşkanlığı Sistemi adıyla formüle eden teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda Genel Kurul'a gönderilecek.



Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi için 330 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor. 316 sandalyesi bulunan AKP'ye, fire olmaması durumunda 14 milletvekilinin daha oyu gerekiyor. Burada MHP devreye girecek.



Kulislerde, değişiklik teklifinin 316 AKP'li imzasıyla sunulmasına rağmen iktidar partisinde fire olacağı belirtiliyor.



39 milletvekili bulunan MHP'de de 4 kişi hayır oyunu vereceğini açıkladı. Ancak MHP'deki hayır oyu verecek milletvekili sayısının daha fazla olacağı ifade ediliyor.



Teklif Meclis'ten geçtiği takdirde halk oylamasının Mart sonu ya da Nisan başı olacağı konuşuluyor.



22 Aralık Çarşamba günü de Başbakan Binali Yıldırım AKP’li vekillerle Anayasa kahvaltısı yapacak. Kahvaltıda Yıldırım, yedek milletvekilliği uygulamasının ayrıntılarını anlatacak, vekilleri bu konuda ikna etmeye çalışacak. Eski Meclis Başkanı, AKP Ankara milletvekili Cemil Çiçek yedek vekilliğe olumlu bakmadığını açıklayarak "Yedek lafı incitir" demişti.







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