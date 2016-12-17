İlk taziye Moskova'dan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kayseri’deki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçisi de saldırıyı kınadı.



Kayseri'deki askerlerimizi hedef alan terör saldırısı sonrası ilk taziye Rusya'dan geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a telgraf gönderdi.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre telgrafta, "Rusya, Türkiye ile terörle mücadele alanındaki işbirliğini genişletmeye hazır" denildi.



Daha kararlı bir mücadeleye dikkat çekilen mesajda Putin ayrıca, Erdoğan'dan saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini, yaralananlaraysa şifa dileklerini iletmesini istedi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na bombalı saldırıyla ilgili taziyelerini iletti.



Almanya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Bakanlık sözcüsü, "bu yasta Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.



Amerika ise Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı üzerinden açıklama yayımlamakla yetindi. Büyükelçilik, saldırıyı kınadı, "Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.





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