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İlköğretim öğrencilerine yasaklandı

Daha önce kapatılan dersanelerin ardından, son KHK ile 'etüt eğitim merkezi' de eğitim sisteminden çıkarıldı. Halen faaliyet gösteren 2 bin 6 etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

İlköğretim öğrencilerine yasaklandı

OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yer aldı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "öğrenci etüt eğitim merkezleri" ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi

İlköğretim öğrencilerin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardından açılan ve sadece tek ders verebilen özel eğitim kursları da lise öğrencileri için faaliyet gösterebilecek.

KHK ile daha önce kanunda olmayan "sosyal etkinlik merkezleri"nin açılmasına izin verildi. Bu merkezlerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi sağlanacak (Habertürk)

Etiketler; #Resmi Gazete #ilköğretim #ortaöğretim #etüt
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