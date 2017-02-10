İlköğretim öğrencilerine yasaklandı

Daha önce kapatılan dersanelerin ardından, son KHK ile 'etüt eğitim merkezi' de eğitim sisteminden çıkarıldı. Halen faaliyet gösteren 2 bin 6 etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

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