Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçti. İmar değişikliklerinin denetlenmesi ile değer artışları konuları masada...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 aylık eylem planında yer alacak icraat ve projeler ile ilgili çalışma yapılsın" talimatı doğrultusunda kendilerinin de hazırlık yaptıklarını belirtti.



Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Erdoğan'a sunacakları öneriler arasında imar değişikliklerinin denetlenmesi ile değer artışları konularının da bulunduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Bakanlığın belediyeler tarafından yapılan imar değişikliklerini denetlemesi ve 'Niye bunu yaptın?' diye sorabilmesi" gerektiğini belirtti.



DENETİMİ BİZ YAPABİLİRİZ



Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Özhaseki, vatandaşın belediyeler konusunda şikayet ettiği konuların başında imarın geldiğini belirterek, "Kimse temizlikten, parklardan çöp toplanmasından uzun boylu şikayet etmiyor. İnsanlar eskiye bakarak, 'su kanalizasyon, altyapı, yeşil alan konusunda daha iyi durumda' diyor. Ama imar ile ilgili iddialar var. Bunu önlememiz gerekiyor" diye konuştu. Bununla ilgili önerileri daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerine dikkat çeken Özhaseki, aynı zamanda bu konunun 6 aylık eylem planına girmesi için önerecekleri konular arasında yer aldığını dile getirdi. Belediyelerin imar ile ilgili uygulamalarının mutlaka denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Özhaseki, denetimi bakanlık olarak kendilerinin yapabileceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı denetimler dışında belediyelerin üçüncü bir denetime de ihtiyacı olduğunu ifade eden Özhaseki, "İmarın bir an önce denetim altına alınması lazım" ifadesini kullandı.



DEĞER ARTIŞINDAN DÖNÜŞÜME PAY



"Elindeki 500'lük, 1.000'lik kesinleşen planlarda eziyet edecek değiliz. Ama bir değişim ve dönüşüm varsa planda, 'bir dakika niye değiştiriyorsun' deme hakkımızın olması lazım" diyen Özhaseki, plan tadilatlarının niye yapıldığının sorulması gerektiğini söyledi. Parsel bazlı imar değişikliklerinin 'en büyük bela' olduğunun altını çizen Özhaseki, değer artış payı ile ilgili düzenlemeyi ise kentsel dönüşüm paketi içinde gündeme taşımak istediklerini belirtti. Özhaseki, "Yaptığımız çalışmaya göre değer artış payının bir bölümü kentsel dönüşüme aktarılacak" diye konuştu.



ulusalkanal.com.tr