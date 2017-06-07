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İncirlik'te hava hareketliliği! Güvenlik arttırıldı

Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı üste askeri hareketlilik gözlendi. Üssün doğu tarafında bulunan dikenli tellerinin bulunduğu yerlere yerleştirilen 2 Hawk füzesi ile de güvenlik arttırıldı

İncirlik'te hava hareketliliği! Güvenlik arttırıldı

Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında askeri hava hareketliliği yaşandı.



Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki hava üssünde, İnsansız Hava Araçları'nın (İHA), helikopterlerin, savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü.



Almanya, milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askerlerine ziyaretini uygun bulmayan Türkiye’den askerlerini çekme konusunu gündeme getirmişti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik’te bulunan askerlerinin durumunu ele almıştı.



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de toplantının ardından yaptığı açıklamada, Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının da yer aldığı yaklaşık 260 kişilik Alman askeri birliğinin İncirlik'ten Ürdün'e taşınması önerisinin kabul edildiğini bildirmişti.



ÜSSE YERLEŞTİRİLDİ

Üssün doğu tarafında bulunan dikenli tellerinin bulunduğu yerlere yerleştirilen 2 Hawk füzesi ile de güvenlik arttırıldı.





ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı #İncirlik #askeri hava hareketliliği #almanya
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