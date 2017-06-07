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"İncirlik Üssü, ABD'ye kapatılsın" kampanyasına izin verilmedi

Eskişehir'de Vatan Partisi'nin "İncirlik Üssü ABD'ye Kapatılsın" kampanyasına Valilik izin vermedi. Partililer, Valilik Hakkında Bölge İdare Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.

"İncirlik Üssü, ABD'ye kapatılsın" kampanyasına izin verilmedi

Vatan Partisi'nin yurt genelinde başlattığı "İncirlik Üssü ABD'ye Kapatılsın"  kampanyası dört koldan sürüyor. Birçok ilde masalar açıldı, bildiriler dağıtıldı.

Ancak Eskişehir'de kampanyayı yürütmek isteyen Vatan Partisi üyeleri, Valilik engeline takıldı.

İmza masalarının açılmasına ve bildiri dağıtımına OHAL gerekçesiyle izin verilmedi.

Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Raif Eşkinat uygulamaya tepki gösterdi. Eşkinat Valiliğin kararına engel olmak için  Bölge İdare Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Denizli'de ise Eskişehir'in aksine bu görüntüler vardı. Vatan Partisi üyeleri Denizli'de birçok noktada kampanyayı yürütüyor.

Bekilli ilçesinde imza masası açıldı. 6 saatte 500'den fazla imza toplandı.

Aynı zamanda bildiri dağıtımı da yapıldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #incirlik üssü #abd #Eskişehir #vatan partisi
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