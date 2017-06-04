Vatan Partisi, İncirlik Üssü Kapatılsın eylemlerini sürdürüyor. Adana'da parti üyeleri üssün kapatılması için imza masası açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada dakikalar içinde bin imza toplandı.

Vatan Partisi, Adana ve Denizli'de "İncirlik Üssü kapatılsın" eylemlerini sürdürüyor.



Parti üyeleri Ceyhan'da imza masası açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada dakikalar içinde bin imza toplandı.



Vatan Partisi Denizli üyeleride üssün kapatılması için alanlardaydı.



Gazi Bulvarı, Doktorlar Caddesi, Bayramyeri ve bölgedeki semt pazarlarını gezen parti üyeleri vatandaşlara bildiri dağıttı.





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