İncirlik Üssü'nin Amerikalı komutanı değişti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adı sıkça gündeme gelen Amerika Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Üs Komutanı Albay John Walker görevini Albay David Eaglen'e devretti.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu Amerika Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Hava Üs Komutanı Albay John Walker görevini Albay David Eaglen'e devretti.



Değişim için İncirlik Üssü'nde tören yapıldı. Törene Amerika 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Richard Clark ile Amerika ve NATO görevlileri katıldı.



Pasifik Hava Kuvvetleri ile Hickam Hava Kuvvetleri Üssü'nde Güç Projeksiyon Bölümü şefi olarak görev yapan Albay David Eaglen İncirlik Üssü'nün yeni komutanı oldu.



Eski komutan John Wolker'ın adı 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sıkça gündeme gelmişti. Walker'ın 15 Temmuz gecesi İncirlik Üssü'nün darbeci komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile yan yana olduğu iddianamede yer almıştı.



Van, darbe başarısız olduktan sonra da Amerika'ya iltica talebini Walker'a iletmişti.





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