Fiyatlarındaki usulsüzlükle gündeme gelen İnvamed Medikal'in hükümetle bağlarını kullanarak hekimleri ürünlerini almaya zorladığı ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun uyguladığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'nde yapılan usulsüzlüklerle gündeme gelen İnvamed Medikal'in Hükümet bağlarını kullanarak hekimleri tehdit ettiği ve ürünlerini almaya zorladığı ortaya çıktı. Aydınlık'tan Turan Salcı'nın haberine göre; İnvamed Medikal, SUT fiyatlarının düşürülmesinin ardından usulsüz alım için hekimleri sürgünle tehdit etmeye başladı.



Aydınlık, 6 Mayıs 2017 tarihli haberinde İnvamed Medikal'e uygulanan Hükümet kıyağını gündeme getirmişti. Haberimizde, İnvamed Medikal'in piyasa değeri 200-300 lira arasında değişen ürünler karşlığında devlet kasasından toplam 4 bin 290 TL alarak kârına kâr kattığını belirtmiştik. Ancak 16 Nisan seçimlerinden önce yayımlanan Resmi Gazete'yle ürünün SUT değeri düşürülmüştü. Söz konusu şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç'in Hükümet'le olan yakın bağlarını kullanarak rant sağladığı belirtiliyor. Fiyatların düşürülmesinin ardından, Raşit Dinç, yeni usulsüzlüklere başladı. Hekimler üzerinde daha önce de uyguladığı tehditleri artırarak, “Bizimle iş yapmazsan, seni buradan sürdürürüz” şantajına başladı. Aydınlık'a bilgi veren kaynaklar İnvamed'in Türkiye'nin her yerinde, özellikle yeni fabrika açmayı planladığı Erzincan'da şantaj yaptığını bildirdi. Kaynaklar, rakip şirketlerin piyasa dışına sürülmeye çalışıldığını belirtti. Hekimlerin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu fakat tehditler karşısında susmak zorunda kaldıkları vurgulanıyor.



KIRILIP DAMARI PATLATIYOR!

İnvamed Medikal'in zorla sattığı ürünler hastaların canına kastediyor. Alanında uzman hekimlerden alınan bilgilere göre DVT (Derin ven trombozu) denen, damar tıkanıklarını açmayı sağlayan ürün, hastanın damarı içinde kırılarak hastanın hayatını tehlikeye atıyor.



DVT adlı ürün 14 güne kadar oluşmuş damar tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılıyor. Damarın içerisine yerleştirerek tıkanıkları parçalamaya yarayan ürün, damarın içindeyken kendisi parçalanarak damarı patlatıyor. Bu durumda hastanın acil olarak açık ameliyata alınması gerekiyor. Kaynaklar bu durumdan dolayı çok sayıda şikayet geldiğini belirttiler. Henüz bir müdahale yapılmamasının üstüne şikayetçi olan hekimlerin de tehdit edilerek susturulduğu belirtiliyor.



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