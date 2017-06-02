Yunanistan sınır kapılarında grevin sona ermesi nedeniyle araç trafiğinin normale döndüğü bildirildi.

Yunanistan sınır kapılarında grevin sona ermesi nedeniyle araç trafiğinin normale döndüğü bildirildi.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies sınır kapılarında Ekonomi Bakanlığı personelinin önceki gün başlattığı grevin sona erdiği belirtildi.



Açıklamada, İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarındaki araç geçişlerinin normale döndüğü kaydedildi.



Yunanistan'da Ekonomi Bakanlığına bağlı çalışanların grevine gümrük kapılarında çalışanların da katılması nedeniyle saat 07.00'de Pazarkule ve İpsala'dan bu ülkeye araç trafiği durmuştu. Avrupa'ya geçenlerin Bulgaristan üzerinden çıkış yapması ve grevin hafta içine denk gelmesi, Türkiye tarafında uzun araç kuyrukları oluşmasını önlemişti.