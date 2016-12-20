İran'dan konsolosluklarla ilgili yeni karar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastin ardından Türkiye’deki başkonsolosluklarını bugün kapalı tutan İran, temsilciliklerinin yarın da kapalı olacağını açıkladı.Kaynak: DHA
İran’ın Ankara Büyükelçiliği internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul, Erzurum ve Trabzon’daki başkonsolosluklarının çarşamba günü de kapalı olacağı belirtildi.
Duyuruda, söz konusu temsilciliklerin yarın konsolosluk işlemleri için kapalı olacağı kaydedilerek, vatandaşlarından bu mekânlara müracaat etmemeleri istendi.
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