İran ve ABD'den Türkiye kararı: Bugün kapalı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin ardından İran ve ABD bugün bazı temsilciliklerini açmayacak. İran’ın Ankara Büyükelçiliği bir bildiri yayımlayarak, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsoloslukları'nın bugün kapalı olduğunu duyurdu. ABD Büyükelçiliği de temsilciliklerinin bugün kapalı tutulacağı, vize randevularının ise yeniden düzenleneceğini açıkladı

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