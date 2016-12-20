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İran ve ABD'den Türkiye kararı: Bugün kapalı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin ardından İran ve ABD bugün bazı temsilciliklerini açmayacak. İran’ın Ankara Büyükelçiliği bir bildiri yayımlayarak, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsoloslukları'nın bugün kapalı olduğunu duyurdu. ABD Büyükelçiliği de temsilciliklerinin bugün kapalı tutulacağı, vize randevularının ise yeniden düzenleneceğini açıkladı

İran ve ABD'den Türkiye kararı: Bugün kapalı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastin ardından İran ve ABD, bugün konsolosluklarını açmama kararı aldı.

Rus Büyükelçi suikastinin ardından gece yarısı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri duyulmuş ve bir kişi gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, Ankara'daki büyükelçilik ile İstanbul ve Ankara'daki konsolosluk binalarının bugün kapalı tutulacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada vize işlemleri ile ilgili randevuların yeniden düzenleneceği belirtildi.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği de  bir bildiri yayımlayarak, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsoloslukları salı günü kapalı olduğunu duyurdu.

İran Büyükelçiliği, vatandaşlarından bugün bu mekanlara başvurmaktan kaçınmalarını istedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #İran ve ABD #Fars Haber Ajansı #rusya büyükelçisi karlov
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