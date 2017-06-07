İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sürpriz bir ziyaret yapacak.
Zarif’in Türkiye ziyareti, sırasında Katar krizi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor…
Dünya kamuoyu bu sabah İran Parlamentosu ve Humeyni türbesine yönelik saldırıları tartışırken Tahran’dan önemli bir konuk bu akşam saatlerinde Ankara’ya geliyor.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sürpriz bir ziyaret yapacak.