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İrfan Değirmenci'nin Doğan Holding davası ertelendi

Referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıkladığı için işine son verilen İrfan Değirmenci'nin Doğan Holding'e açtığı dava ertelendi. Değirmenci sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İrfan Değirmenci'nin Doğan Holding davası ertelendi

Referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıkladığı için işine son verilen İrfan Değirmenci'nin Doğan Holding'e açtığı dava ertelendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci şunları belirtti:

Yarın Çağlayan'daki Adalet Sarayında Doğan Holding'e açtığımız dava görülecek. Sonucu yazarım.

Çağlayan, "biz bakmayız,Bakırköy baksın" dedi,bizim dava ertelendi. Haber vereyim istedim. Siz nasılsınız? Nasıl başladı gününüz?

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #irfan değirmenci #referandum #doğan holding
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