IŞiD'den TBMM'de keşif

İstanbul'da IŞİD Terör Örgütü'ne mensup kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 28 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame ilginç ayrıntılar yer aldı.

Sabah'ta yer alan habeere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan 28 şüpheli arasında bulunan Selim S.'nin 12 Ekim 2016 günü İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, Havalimanı'ndan Çankaya'ya geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı kaydedildi.







İstanbul'daki IŞİD operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen 28 sanıktan Selim S.'nin geçen 12 Ekim'de İstanbul'dan Ankara'ya giderek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı belirlendi. Sanıklarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede yer aldı.



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