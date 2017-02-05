IŞİD'e büyük operasyon başladı

Başta Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa olmak üzere çok sayıda ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda Ankara'da 60, İstanbul'da 18, Bursa'da 46, Şanlıurfa'da ise 150 kişi gözaltına alınırken, Konya'da da 75 kişi için gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Gözaltı sayısı her geçen dakika artarken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Son olarak Elazığ ve Adıyaman'dan da operasyon haberleri geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı. Sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.



İSTANBUL VE KOCAELİ'DE OPERASYON



İstanbul ve Kocaeli'de ise terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.



ŞANLIURFA'DA 150 GÖZALTI



Şanlıurfa’da polis tarafından, terör örgütü IŞİD’a yönelik Suriyeli’lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli’lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı.



Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin, IŞİD ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.



BURSA'DA 46 GÖZALTI



Bursa'da da terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



KONYA'DA 75 GÖZALTI KARARI



Konya’da ise terör örgütü IŞİD’a yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı sürdürülen operasyonda 30’dan fazla kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD’a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sürdürülen operasyonda ilk etapta 30’un üzerinde kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri de yakalamak amacıyla operasyona devam edilirken bu kişilerin örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.



'YAKIŞIKLI ÇIKAR MIYIZ?'



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çıkar mıyız? Biraz yakışıklı çıkarız mıyız?" dedi. Soruşturma sürdürülüyor.



ADANA'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 25 KİŞİ YAKALANDI



Adana'da da terör örgütüIŞİD'a yönelik düzenlenen operasyonda haklarında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgilerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü IŞİD'a yönelik Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde operasyon başlattı. Aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis iki mahallede 53 adrese şok baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adana polisi geçtiğimiz günlerde de IŞİD'a operasyon yapmış, 7 kişiyi gözaltına almıştı.



BİNGÖL'DE 17 GÖZALTI



Bingöl’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarda 7’si rütbeli asker 17 kişi gözaltına alındı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ve IŞİD’e yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 rütbeli asker ile IŞİD şüphelisi 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, daha önce gözaltına alınan 3 infaz koruma memurunun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.



İZMİR'DE EYLEM YAPACAKLARDI



Öte yandan İzmir'de de bu sabah düzenlenen operasyonda IŞİD silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerine gidip gelen, halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı olup eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İzmir merkez ve Menemen ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilenler arasında 1 av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait kitapların da olduğu iddia edildi.



ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE 10 GÖZALTI



Adıyaman merkezli 5 ilde de terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda terör örgütü IŞİD mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.



ELAZIĞ'DA 12 GÖZALTI



Elazığ'da terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü IŞİD'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 12 kişi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Diğer 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.



Kaynak: AA-DHA