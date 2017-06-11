Suriye devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Rakka'da bir hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

Al Masdar'da yer alan habere göre, Suriye devlet televizyonu, terö örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, örgütün fiili başkenti Rakka'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Rakka'da dün gece yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği belirtilen haberde, Bağdadi'nin ölümüne ilişkin doğrulayıcı bir başka bilginin henüz bulunmadığı kaydedildi.



Terör örgütü IŞİD'in yayın kolu olarak bilinen Amaq, Bağdadi'ye ilişkin haberi doğrulamazken, Rakka'ya yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğünü iddia etti.



Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğü öne sürülmüş, ancak bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı./Hürriyet